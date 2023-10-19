Раненый породистый кот почти месяц скитался под Новосибирском

По улицам Новосибирской области почти месяц бродил раненый мейн-кун. В Новосибирской области около месяца по улицам бродил раненый кот породы мейн-кун. Хозяева бросили животное на даче в полном одиночестве, а сами уехали в отпуск заграницу.

За время скитаний по улицам города шестикилограммовый котик успел получить несколько травм. Неравнодушные новосибирцы подобрали животное. Выяснилось, что мейн-кун нуждается в срочной операции, чтобы вылечить рану на копчике.

После полного восстановления коту помогут найти новых хозяев, сообщает НГС. Люди отмечают, что мейн-кун довольно пугливый и ревнивый. Они объясняют это реакцией на предательство.

Напомним, что умирающего котёнка спасли около одной из школ Новосибирска. Обессиленное бездомное животное нашли мама и дочь на тротуаре. Его заживо пожирали тысячи блох. Местные жители подобрали котёнка и передали волонтёрам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» из-за убийства пса Байкала.