Родители обвинили школьника-блогера в смерти четвероклассницы под Новосибирском

В Новосибирской области родители обвиняют школьника-блогера в смерти четвероклассницы.

В родительских чатах Новосибирской области распространяется сообщение о том, что четвероклассница погибла в Краснообске из-за суицидальной игры в популярных мессенджерах. Они передавали друг другу ссылку на «онлайн-дневник» в Telegram неизвестного автора с предупреждением: он несёт опасность для жизни детей. Корреспондент «Сиб.фм» связался с администратором канала и выяснил, что он не имеет отношения к несчастному случаю.

Оказалось, что Telegram-канал ведёт 16-летний девятиклассник, живущий под Санкт-Петербургом. Там он публикует скриншоты с музыкой, аниме, компьютерных игр и мемы с котятами. В комментариях он общается с друзьями, которых знает лично. Рост аудитории подросток заметил только после распространения ссылки на его блог в родительских чатах.

«В своем канале я публикую различный контент, который никак не связан с призывами или чем-то подобным», — заявил подросток.

По словам блогера, он не знал погибшую четвероклассницу. Подросток не понимает, почему родители посчитали вредоносным именно его канал.

Напомним, что 16 октября ученица четвёртого погибла в посёлке под Новосибирском. Родители посчитали, что во всём виноват онлайн-дневник неизвестного автора в мессенджере Telegram.