Стало известно, когда у новосибирских школьников начнутся осенние каникулы

Даты осенних каникул в школах опубликовали в Новосибирске.

В Новосибирске опубликовали график осенних каникул в школах. Рекомендации по датам сообщили Atas.info со ссылкой на департамент образования города.

По последним правилам, школьники должны отдыхать не менее семи дней. Минпросвещения РФ предлагает школам провести каникулы в период с 30 октября по 5 ноября 2023 года.

Однако руководство каждый школы самостоятельно определяет даты осенних каникул. График должны опубликовать на сайтах или в соцсетях образовательных учреждений.

Кроме того, в Минпросвещения высказались о днях отдыха для школьников и в другие времена года. Зимние каникулы рекомендуют проводить с с 30 декабря до 7 января, весенние — с 25 по 31 марта, а летние — с 1 июня по 31 августа.

Напомним, что в Новосибирской области завершили полный комплекс ремонтных работ в 13 образовательных организациях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в школе №220 Новосибирска открыли новый зал самбо. Такими залами обещают обеспечить и другие образовательные учреждения региона.