Новосибирский блогер пригвоздил своё ухо к дереву у оперного театра

Блогер в Новосибирске пригвоздил ухо к дереву.

В Новосибирске блогер решил пригвоздить себя к дереву у оперного театра. Сибиряк опубликовал фото и видео в своем Telegram-канале.

Пока неясно, какие причины и цели лежат в основе такого поведения блогер. Полиция уже начала проверку и пытается выяснить все обстоятельства этого инцидента.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что в отношении блогера Богдана Киселёва из Новосибирска, который выстрелил за рулем на Димитровском мосту, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Блогер неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов — ранее он лёг под струю поливальной машины ради лайков.