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общество проиcшествия

В Новосибирской области школьники попали в реанимацию после курения вейпа в туалете

Фото: freepik / racool-studio

В Новосибирской области у школьников диагностировали «отравление неизвестным веществом».

В Новосибирской области два школьника из села Раздольное оказались в реанимации и отделении токсикологии после того, как покурили вейп в школьном туалете.

Известно, что подростки, один из которых учится в пятом классе, а второй — в девятом, решили попробовать вейп после третьего урока. Они отправились в туалет и начали вдыхать пары никотиновой жидкости. Однако уже через несколько минут им стало плохо.

Родители других учеников заметили их плохое состояние и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у них «отравление неизвестным веществом». Пятиклассник попал в реанимацию, а девятиклассник находится в токсикологическом отделении.

ГУ МВД по Новосибирской области проводит проверку. Правоохранители уже опросили всех свидетелей.

Как ранее писал Сиб.фм, нарколог из Новосибирска Теркулов рассказал о вреде вейпинга среди детей.

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Дамир Трубников

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