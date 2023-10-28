Онлайн-трансляцию частного лунного затмения запустят в Большом новосибирском планетарии.

Как рассказал сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров в беседе с редакцией «Сиб.фм», в ночь с 28 на 29 октября над Новосибирском нависнет частное лунное затмение, при котором Земля на 13% перекроет Луну.

Для того чтобы жители Новосибирска смогли увидеть астрономическое явление, сотрудники Большого новосибирского планетария запустят онлайн-трансляцию.

Ранее Сиб.фм сообщал, как на новосибирцев повлияет лунное затмение 29 октября. Негативного влияния на организм человека от лунного затмения ожидать не стоит. Напротив, новосибирцы могут ощутить воодушевление после увиденного.