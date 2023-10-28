Жительниц Новосибирска напугали "черви" в купленном чае

В Новосибирске женщины массово стали пугаться червей в купленных пачках пакетированного чая – оказалось, тревога – ложная.

Одна из жительниц Искитима купила пакетированный чай "Тесс". Случайно порвался пакетик, и женщина обнаружила среди молотых листков элементы, очень напоминающие небольших червяков.

"Я очень испугалась. Позвонила маме, она пошла в Новосибирске купила упаковку такого же чая. Разобрали пакетик – точно такие же элементы, похожие на червяков,

– рассказала жительница Новосибирска Татьяна. – Ещё одна моя знакомая поступила точно так же. Тоже нашли такие "штучки", но наощупь они — твёрдые".

Как выяснилось, подобных запросов "Гуглу" россияне задают очень много. Все, кому довелось разобрать пакетик на элементы, были напуганы. но оказывается, к червякам находка никак не относится.

"Это экстракт (официально "ароматизатор, идентичный натуральному"), заключённый в капсулу из сахара",

– говорится в пояснении.

Также напомним, что в сентябре этого года школьник подбросил в школьный обед червей, что вызвало большой переполох и проверку образовательного учреждения.