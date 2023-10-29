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общество

Глава СК Бастрыкин взял на контроль нападения детей мигрантов на новосибирцев

Фото: СКР

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил разобраться в жалобах на детей мигрантов из Новосибирска.

Жители Новосибирска пожаловались на детей мигрантов, нападающих на прохожих на улице Хилокская. Свои недовольства нвоовсибирцы высказали в социальных сетях. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Новосибирцы возмутились поведением детей мигрантов, которые нападали с ножами на жителей микрорайона Хилокский и СНТ «Восход».

«Поводом для жалоб стали противоправные действия детей мигрантов, которые нападают на людей», — говорится в сообщении СК.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о ходе проверки.

Напомним, что прокуратура Новосибирска начала проверку после того, как местные жители пожаловались на малолетних детей мигрантов, которые бегают по улицам с лезвиями и перочинными ножами и угрожают сверстникам.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске следователи ищут фигуранта уголовного дела о покушении на жизнь медсестры в психбольнице на улице Владимировской.

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Диана Джафарова
журналист

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