Коттедж с винным погребом и печью для пиццы продают за 87 млн в Новосибирске

В Новосибирске выставили на продажу коттедж с винным погребом и печью для пиццы за 87 миллионов.

Коттедж с винным погребом продают в Новосибирске за 87 миллионов рублей. Такое объявление появилось на сайте N1.

Дом расположен в коттеджном посёлке «Лесная поляна». На территории посёлка есть асфальтированная дорога, контрольно-пропускной пункт, закрытая территория в сосновом бору и два озера. Площадка находится под круглосуточной охраной и оборудована системой видеонаблюдения.

Площадь участка составляет 15 соток. Там расположены трёхэтажный кирпичный дом с гаражом; отдельное строение с котельной, вторым гаражом на две машины и жилыми комнатами; зона для барбекю.

Кроме того, возле коттеджа насажены большие пихты, установлена система полива и уложен газон. За домом есть выход в лес и 20 соток арендованного леса.

Сам коттедж состоит из трёх этажей и подвала. Общая площадь — 460 квадратных метров. В подвале располагается винный погреб, кладовые и помещение для обслуживания системы водоочистки бассейна. На цокольном этаже находятся бассейн с зоной отдыха и сауной, прачечная, гараж и санузел для горничной.

На первом этаже есть гостиная и кухня, а также пространство с выходом на балкон и видом на лес. Там же можно найти кабинет и санузел. В центре гостиной установлен камин, а на кухне — дровяная печь для пиццы.

На втором этаже расположены две детские комнаты, одна мастер-спальня, санузел и гардероб.

Напомним, что cамую дешёвую квартиру Новосибирска нашли в Первомайском районе. Её стоимость составляет 950 тысяч рублей.