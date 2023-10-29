На благоустройство Первомайского сквера Новосибирска направят ещё 12 млн

В Новосибирске на благоустройство Первомайского сквера выделят ещё 12 миллионов.
Закупку для благоустройства Первомайского сквера объявили в Новосибирске. За работы заплатят 12, 9 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом сообщили 27 октября на сайте госзакупок.
В роли заказчика работ выступил МАУ Новосибирска «Горзеленхоз». В список необходимых для выполнения работ вошли монтаж комплекса технических средств безопасности, пуско-наладочные работы комплекса и «прочие сопутствующие».
Как сказано в документах, подрядчик установит временное ограждение мест производства работ и сигнальное освещение.
«Ограждение должно полностью исключать вход на места производства работ посторонних лиц», — говорится в сообщении.
Колонны экстренного вызова, камеры видеонаблюдения, громкоговорители или звуковые колонки и другое — всё это входит в комплексную систему безопасности.
Закончить работы должны до 20 декабря 2023 года.
Напомним, что в Первомайском сквере Новосибирска демонтировали фонтан «Мишка» — вместо него теперь находится огромная яма, окруженная забором.
Ранее в мэрии отметили, что Первомайский сквер откроют 15 октября.