На благоустройство Первомайского сквера Новосибирска направят ещё 12 млн

В Новосибирске на благоустройство Первомайского сквера выделят ещё 12 миллионов.

Закупку для благоустройства Первомайского сквера объявили в Новосибирске. За работы заплатят 12, 9 миллионов рублей из городского бюджета. Об этом сообщили 27 октября на сайте госзакупок.

В роли заказчика работ выступил МАУ Новосибирска «Горзеленхоз». В список необходимых для выполнения работ вошли монтаж комплекса технических средств безопасности, пуско-наладочные работы комплекса и «прочие сопутствующие».