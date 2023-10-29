Репетиция Третьей мировой? Россия провела ядерные испытания, США перебрасывает оружие — что происходит

В мировом «театре» военных действий происходят глобальные перестановки. Чем они обернутся мирному населению Земного шара, пока не ясно.

Последние действия многих держав мира, которые явно демонстрируют друг перед другом свою ядерную мощь, очень напоминают гонку вооружений, которую с большими усилиями удалось прекратить в 1991 году (длилась почти полвека с момента окончания Великой Отечественной войны в 1945м году).

Выход России из договора о запрещении ядерных испытаний и последовавшие за этим учения сил ядерного сдерживания РФ с запуском межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева» Запад и Америка восприняли, как вызов и поднятие планки в сфере вооружения, написало на днях информационное агентство Bloomberg (США).

Журналисты немецкого Spiegel уверены, что ядерные учения в России связаны с украинским конфликтом и активностью НАТО, а в Великобритании считают, что таким образом Кремль пытается заставить Запад остановить поддержку Киева.

При этом, Госдума РФ уточнила, что отзыв российской ратификации договора о запрете ядерных испытаний – это зеркальный ответ на американскую политику запугивания и угроз и станет шагом к укреплению безопасности нашей страны.

Но как расценивать массовую переброску военной техники и солдат из Америки в Израиль, а также ядерные испытания, которые Америка провела через сутки после выхода РФ из договора о запрете ядерных испытаний?! Вопрос риторический, но ответ очевиден – гонка вооружений стартовала и теперь уже не важно, кто начал первым. Важнее, кто первым остановится.