Самую дешёвую квартиру в Новосибирске нашли на Первомайке

В Новосибирске самая дешёвая квартира стоит 950 тысяч рублей.

По данным портала по поиску и продаже недвижимости N1, хрущёвка в Первомайском районе Новосибирска продается за 950 тысяч рублей. Площадь квартиры составляет всего 13 квадратных метров, а жилая зона занимает ещё меньше — 8 квадратных метров.

В одном месте расположили сразу всё необходимое: душевая кабина, кухонный гарнитур, печь, холодильник, кровать и шкаф.

Сам дом был построен ещё 1962 году из кирпича. В нём находится 4 этажа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в сентябре текущего года в Новосибирской области был зафиксирован абсолютный рекорд продаж новостроек. Особую активность в сфере строительства проявил Октябрьский район, ставший лидером среди других районов города.