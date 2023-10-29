Сотни людей собрались у гипермаркетов «Лента» в Новосибирске

В Новосибирске сотни людей столпились у гипермаркетов «Лента» в субботу.

Днём 28 октября у гипермаркета сети «Лента» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске собралась большая толпа. Об этом сообщили жители Октябрьского района города.

Очевидцы отмечают, что сотни горожан столпились на площадке у входа в гипермаркет. Магазин, у которого заметили большое скопление людей, расположен по адресу Гусинобродское шоссе, 64.

Выяснилось, что новосибирцы пришли на розыгрыш призов от гипермаркета. Сеть пообещала телевизора за 1 рубль и другие подарки.

Напомним, что 28 октября в торговом павильоне на улице Мичурина неизвестный силой украл золотую цепочку у 36-летней жительницы Новосибирска и скрылся с места происшествия.

Как ранее писал «Сиб.фм», в Новосибирске самым дешёвым жильём оказалась квартира за 950 тысяч рублей.