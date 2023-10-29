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общество проиcшествия

Стена пристройки у частного дома обрушилась в Новосибирске

Фото: пресс-служба МАСС

В Новосибирске обрушилась стена пристройки у частного дома.

29 октября в Новосибирске обрушилась стена пристройки у частного дома на улице Тихвинская. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Сообщение поступило спасателям в 11:50. Известно, что в этом доме проживает 59-летняя женщина.

«Обрушилась стена и кровля пристройки к жилому дому, которая не имела общих несущих конструкций с домом», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели разобрали пристройку, чтобы подобных обрушений больше не повторялось. МАСС закончили работу в 12:55.

Напомним, что 28 октября в Новосибирске произошёл крупный пожар: спасатели МЧС вытащили из огня обгоревшего мужчину.

Ранее Сиб.фм писал, что количество преступлений, совершённых мигрантами в Новосибирске, выросло на 19%.

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Диана Джафарова
журналист

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