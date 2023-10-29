В Новосибирске похолодает до -19 в начале ноября

На Новосибирск надвигается резкое похолодание.

В Новосибирске жителей ожидает резкое похолодание в ноябре. По данным популярных погодных сервисов, температура воздуха может опуститься до –19 градусов.

Сервис "Яндекс. Погода" предупреждает о серьезном похолодании уже в середине месяца, когда ночью термометры покажут –15 градусов, а днем будет около –4... –8 градусов. Прогноз синоптиков погодного сервиса "Gismeteo" еще более пессимистичен.

Они предсказывают, что 12-13 ноября температура опустится до –19 градусов, а снегопады будут интенсивными на протяжении всего месяца. Сервис "World-Weather" также прогнозирует пасмурный ноябрь с достаточно стабильными показателями температуры.

Ночью столбики термометров будут показывать –14 градусов, а днем – от –4 до –8 градусов. В период с 6 по 8 ноября ожидается небольшое потепление до –1 градуса.

Напомним, ранее сервис погоды предупредил о похолодании до -73 градусов в Новосибирске.