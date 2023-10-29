В Новосибирске учитель накричала на школьницу из-за оскорблений

Учительница одной из школ Новосибирска накричала на девочку из-за оскорблений.

11 октября в Новосибирске учительница накричала на ученицу из-за оскорблений. Школьники сняли угрозы педагога на видео и опубликовали в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

Глядя на видео, можно предположить, что инцидент произошёл на перемене. Педагог схватила ребёнка за руку и накричала перед всем классом.

«Ты будешь делать то, что я скажу. И рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз ты меня обзовешь, я сниму с тебя штаны и опозорю перед всем классом», — пригрозила учительница девочке на видео.

Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что такое обращение с ребёнком недопустимо. Другие подчёркивают, что школьница сама довела учительницу и полностью заслуживает эти угрозы.

Напомним, что 25 октября в соцсетях появился ролик, на котором учитель физкультуры оскорбляет учеников средних классов МБОУ СОШ №11. На видео слышно, как педагог кричит на детей и называет их даунами. Однако источник «Сиб.фм» сообщил, что увольнять физрука не планируют.