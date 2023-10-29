В отдаленные районы Новосибирска запустят троллейбусы с автономным ходом

В отдаленные части Новосибирска в ближайшее время выйдут троллейбусы с автономным ходом.

Как пишет РБК Новосибирск со ссылкой на мэрию, в следующем году муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» получит 80 новых троллейбусов с увеличенным до 30 км автономным ходом. Эти транспортные средства будут использоваться для работы в отдаленных жилмассивах.

По словам представителей мэрии, маршруты для новых троллейбусов разрабатываются на основе продления уже существующих маршрутов до жилых массивов, удаленных от контактной сети на расстояние более 7 километров. При этом предусмотрено, чтобы аккумуляторы троллейбусов заряжались от контактной сети на 60% протяженности маршрута.

Кроме того, в следующем году планируется поставить еще 49 троллейбусов. Они будут работать на маршрутах № 29 «Ул. Александра Чистякова — ЖК «Новомарусино» и № 7 «Станиславский ж/м — Новосибирский Автовокзал-Главный».

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что город получит 129 новых троллейбусов в следующем году. Из них 49 троллейбусов будут поставлены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», а остальные будут приобретены в лизинг. Предприятие «Горэлектротранспорт» уже опубликовало две заявки на поставку этих партий троллейбусов на сайте госзакупок.

В июне этого года было подписано соглашение между муниципальным предприятием «Горэлектротранспорт» и АО «Сбербанк Лизинг» о поставке 120 троллейбусов на общую сумму 4,9 миллиарда рублей. Согласно условиям, исполнитель должен поставить все транспортные средства до конца 2023 года. Эта партия троллейбусов позволит устранить дефицит новых транспортных средств в городском парке на 40%.

На начало октября прошлого года троллейбусный парк Новосибирска был фактически изношен на 99%.

Напомним, в Новосибирске потратят 12,9 миллионов рублей на реконструкцию сквера.