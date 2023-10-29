Жителю Новосибирска на кредитную карту случайно зачислили 1 млрд рублей

Новосибирец столкнулся с технической ошибкой банка.

Жителю Новосибирска на кредитную карту по ошибке начислили один миллиард рублей. Мужчина потратил неделю, чтобы разобраться в этом деле. Кроме того, у Станислава были заблокированы еще две карты на общую сумму двух миллиардов рублей. Он получил только неясные объяснения от банка. В результате он решил подать в суд на банк.

18 октября, внося очередной платеж через терминал, он обнаружил, что обе его карты заблокированы. После этого Станислав проверил свое мобильное приложение и увидел, что на его счету появился лишний миллиард рублей.

Новосибирец позвонил на горячую линию банка, но оператор не смог объяснить произошедшее. Он назвал эту сумму технической ошибкой и принял жалобу.

Через некоторое время он получил сообщение о том, что проблема была решена. Его попросили прийти в отделение банка с паспортом. Вплоть до 24 октября он посетил банк три раза.

Сибиряк потратил несколько часов на переговоры с сотрудниками банка, но дело не продвигалось с мертвой точки.

«Банк не подтверждает зачисление миллиарда рублей на карту. После обращения клиента банк провел проверку в установленный срок и решил вопрос в пользу клиента, разблокировав карту», — указали НГС пресс-службе банка.