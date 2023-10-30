Андрей Макаревич покинул нас: артист избавился от всей недвижимости в стране

Последние нити, связывающие с Родиной, оборвал ещё один сбежавший из России в Израиль музыкант.

Создателя и вокалиста группы «Машина времени» Андрея Макаревича (с 02.09.2022 г. признан в РФ иноагентом) бедным человеком не назовёшь. За несколько десятков лет своей творческой деятельности и музыкальных гастролей по необъятной территории России, он смог заработать на несколько дорогостоящих объекта недвижимости.

В собственности артиста до недавнего времени значились:

- двухкомнатная квартира площадью 56,5 кв. м в Москве (стоимость оценивается в 27 млн рублей),

- коттедж площадью 400 кв. м в элитном посёлке «Павлово» Истринского района (доходит до 800 миллионов рублей).

На днях появилась информация, что все эти объекты он переписал на своих прямых родственников. По данным телеграмм-канала SHOT, московская «двушка», точнее третья доля элитной жилплощади, переписана на сына Ивана.

Что касается загородного «дворца», то он неделимо достался 61-летней сестре музыканта Наталье Макаревич.

По предположениям автора поста в этом телеграмм-канале, таким образом лидер «Машины времени» полностью обрубил все концы со своей бывшей Родиной ради Израиля.