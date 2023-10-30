Блогер из Новосибирска Дава уехал из России с Ольгой Бузовой

Бывшая пара отправилась в совместное путешествие.

Популярный новосибирский блогер Давид Манукян вместе с известной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой решили отправиться в увлекательное путешествие за пределы России.

Их приключения станут частью нового реалити-шоу «Сокровища императора», которое будет показываться на канале ТНТ. Ведущими программы станут Михаил Галустян и сама Ольга Бузова. Об этом интересном событии сообщает известное издание «СтарХит».

В Китае знаменитости будут исполнять разнообразные задания в парах и соревноваться за победу, стремясь быть первыми, кто достигнет финала. Стоит отметить, что Ольга Бузова и Давид Манукян в прошлом имели романтические отношения, однако в январе 2021 года стало известно о их расставании.

Тем временем, другой новосибирский блогер Киселев остается под домашним арестом до 20 декабря.