Какие деньги положены раненому участнику СВО: ответ специалиста

Сумма компенсационной выплаты раненому бойцу-участнику СВО на Украине зависит от степени тяжести ранения, уверяют эксперты Минобороны РФ.

Ранение в боевых условиях имеет ряд нюансов, о которых сами бойцы плохо информированы. Однако у них есть возможность задать вопрос официальным ресурсам «Объясняем.рф» (полноценный сайт и телеграмм-канал).

Сразу оговоримся, что выплаты за ранение участникам СВО делятся на федеральные и региональные. Первые предусматривают единовременную «выходную» сумму в тяжелых случаях, когда боец признан негодным к несению службы из-за увечья (в 2023 году она составляет 3 131 729 рублей 56 копеек), пишет официальный сайт Минобороны РФ.

Во втором, региональном порядке (по месту жительства военнослужащего) суммы будут разными (зависят от бюджетных возможностей конкретного субъекта РФ). К примеру, на Брянщине платят от 100 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести ранения, а в Астрахани – от 250 до 500 тысяч. При этом, в Москве такие выплаты выше — от 500 000 до 1 000 000 рублей.

Не редко раненные бойцы СВО озабочены, сохранится ли их денежное довольствие (проиндексировано в этом году на 10,5 %) на время лечения в госпитале.

Специалисты «Объясняем.рф» оперативно отрабатывают подобные вопросы и уверяют, что довольствие военнослужащему начисляется вне зависимости от того, находился он в госпитале или выполняет поставленные задачи. Также сохраняются и другие выплаты участников СВО: ежемесячная надбавка в размере двух месячных окладов, суточные в размере 4240 рублей, ежемесячная социальная выплата в 15 тысяч рублей не более чем в течение одного месяца.