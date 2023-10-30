Контролёры регулярно проверяют билеты в автобусе № 96 в Новосибирске

В Новосибирске регулярно следят за соблюдением пассажирами правил проезда в общественном транспорте.

По данным департамента Новосибирска, в автобусе №96 проводится проверка наличия проездных билетов.

Каждые два дня контролёры лично проверяют у пассажиров наличие купленных билетов. Помимо этого, ежедневно отслеживается порядок в автобусе и через установленные видеокамеры в салоне. Это помогает быстро реагировать на выявленные нарушения и координировать действия контролеров в режиме реального времени.

Напомним, что в Новосибирске меняют схему движения для автобуса №79 и маршрутного такси №8 из-за ремонта теплотрассы. Изменения вступают в силу с 30 октября по 9 ноября. В это время движение транспорта ограничат на участке улицы Кошурникова, рядом с зданиями №32 и 34.