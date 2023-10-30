Немка Шани Лук, которую с переломанными ногами возили боевики ХАМАС, погибла

Студентка из Германии погибла, сообщила её мать.

Немецкая студентка Шани Лук, которую в первый день конфликта похитили боевики ХАМАС погибла. Об этом сообщила мать девушки в интервью телеканалу RTL. Пока нет официального подтверждения этой информации.

«К сожалению, вчера мы получили известие, что моя дочь больше не жива», — поделилась Рикарда Лук.

Напомним, что общественность была потрясена видео, на котором полураздетая девушка с переломанными ногами лежит в кузове автомобиля, принадлежащего боевикам ХАМАС. Впоследствии выяснилось, что это гражданка Германии Шани Лук.

Она была похищена во время музыкального фестиваля, проходившего неподалеку от границы с сектором Газа. Родители узнали ее по татуировкам на ногах и дредам. Сначала сообщалось о смерти девушки, однако затем родственники заявили, что Шани якобы выжила и находится в больнице.

Напомним, ранее нашли насмерть замёрзшую женщину, которая победила онкологию.