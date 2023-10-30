Никаких телефонов: новый закон огорчил российских школьников и их родителей

Сделать российские школы территорией свободной от смартфонов предлагают депутаты Госдумы.

На днях представители партии «Новые люди» в лице своего лидера Алексея Нечаева обратились лично главе министерства просвещения РФ Сергею Кравцову с настоятельной просьбой запретить использование школьниками смартфонов в муниципальных образовательных учреждениях. В своём официальном обращении они отметили, что школа должна стать «территорией свободной от смартфонов».

В тоже время сервис Superjob опубликовал итоги своего исследования на эту тему. В ходе опроса более полутора тысяч российских родителей и половины тысячи педагогов из разных регионов нашей страны выяснилось, что подавляющее большинство из них (более 80 %) с удовольствием поддерживают полный запрет на мобильники в стенах школы. При этом в большей степени такое нововведение поддерживают отцы (85 %), чем матери (81 %), сообщает портал news.ru.

При этом 30 % опрошенных учителей и родителей поддерживают инициативу о частичном ограничении использования какой-либо техники, которая могла бы отвлекать ребенка от получения знаний.