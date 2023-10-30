Новосибирец Павел Максимлюк занял третье место в первом всероссийском конкурсе машинистов

На первом всероссийском конкурсе машинистов электропоездов метрополитена, прошедшем в Москве, новосибирец Павел Максимлюк занял третье место. Об этом сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своем Телеграм-канале.

Соревнование состояло из двух этапов: теория на знание норм и правил технической эксплуатации электропоездов, и практика в электродепо «Лихоборы». В практической участники показали, как будут себя вести в нештатных ситуациях.

Павел Максимлюк — машинист 1-го класса. Он сотрудник Новосибирского метрополитена с 1995 года. В это году он уже занимал первое место в профессиональном конкурсе на звание лучшего машиниста в своём метро.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске суд признал невиновной мать, чьи детей погибли в пожаре.