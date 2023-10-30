«Пригожин точно жив»: боец ЧВК «Вагнер» рассказал всю правду о судьбе «музыкантов»

Бывшие и действующие бойцы ЧВК «Вагнер» по-прежнему не верят в гибель руководства и строят собственные догадки и версии об их местонахождении.

Даже несмотря на официальные выводы многочисленных экспертиз о констатации гибели Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, бойцы, преданные руководству ЧВК «Вагнер» (расформирована после гибели командиров в авиакатастрофе), отказываются верить в произошедшее.

Так, на днях бывший боец этой военной группировки Никита Костин поделился с изданием «Курьер.Среда.ру» моментами расследования, которые смутили не только его самого, но и ещё многих опытных военных.

Первым и самым основным вопросом от них, на который нет ответа у следствия, является отсутствие видеозаписей с камер наблюдения «в ангаре, где находился самолет Embraer 135-BJ Legacy 600 и где предположительно сели пассажиры. Они обязательно должны были их запечатлеть. Несомненно, ангар находится под видеонаблюдением».

Второй «напрягающий» момент – исчезновение Александры Юлиной и Сергея Клокотова, которые под видом покупателей осматривали самолет в тот день. Также бесследно исчез после крушения личный пилот Пригожина Артем Степанов, который, по версии Никиты Костина, «мог увезти Пригожина в любом направлении.

Все эти нюансы позволили преданным бойцам сделать вывод, что их командир жив и находится на территории Африки.