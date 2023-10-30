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общество

Студент из Новосибирска в составе Team Spirit стал чемпионом мира по Dota 2

Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

Студент НГУЭУ совместно с командой Team Spirit стал двукратным победителем главного турнира по Dota 2.

Как сообщает Telegram-канал «Новосибирск с огоньком», The International 12 по Dota 2 состоялся 12–29 октября в Сиэтле, где по результатам во второй раз одержала победу команда Team Spirit. За победу участники получат более 1,4 миллиона долларов.

В состав команды вошли три россиянина, в том числе студент Новосибирского вуза, и два украинца. Они одержали победу со счётом 3:0.

Фото Студент из Новосибирска в составе Team Spirit стал чемпионом мира по Dota 2 2

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что «Ростелеком» в томском кинотеатре Fakel поддержал онлайн-трансляцию главного турнира по киберспорту — финал чемпионата The International 10 по игре Dota 2, который проходил в Бухаресте (Румыния).

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Валерия Митрохина
Журналист

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