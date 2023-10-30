В Новосибирске 17-летний подросток предстанет перед судом за обстрел детей

Несовершеннолетний житель Новосибирской области предстанет перед судом за хулиганство — он стрелял из пистолета в общественном месте.

Как сообщается в Telegram-канале «Прокуратура Новосибирской области», Лариса Тишечко, прокурор Усть-Таркского района, утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «хулиганство».

«Обвиняемый, проезжая на мотоблоке по улице Лесная пос. Октябрьский Усть-Таркского района, являющейся общественным местом, в дневное время, имея при себе пневматический пистолет, противопоставляя себя окружающим и демонстрируя свое пренебрежительное отношение к обществу, выстрелил из пистолета не менее двух раз в направлении троих потерпевших, двое из которых несовершеннолетние», — поясняется в сообщении.

B результате обстрела был причинён вред двум несовершеннолетним. Свою вину в совершении преступления 17-летний обвиняемый признал.

Сейчас уголовное дело направлено в Татарский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу.

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