В Новосибирске экс-психиатр по СФО Макашева отделалась условным сроком и штрафом

В Центральном районном суде Новосибирска вынесли приговор бывшему главному детскому психиатру по СФО: Валентину Макашеву обвиняли в крупной растрате.

Главного детского психиатра Минздрава РФ по СФО, бывшую заведующую региональным детским психдиспансером Валентину Макашеву задержали в конце мая 2021 года. Сразу же после обысков её поместили в СИЗО.

Следователи посчитали, что за то время, пока Макашева руководила психдиспансером (а это около семи лет), она растратила свыше 3,3 миллиона рублей.

Судебный процесс стартовал в конце августа 2022 года. В качестве потерпевшего прошлой осенью в суде выступал представитель казначейства. Далее процесс погряз в изучении справок и финансовых отчётов из материала дела.

Точку в этом деле Центральный районный суд поставил 27 октября. Приговор был обвинительным, но не очень суровым.

«Макашева В.А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года со штрафом в сумме 300 000 рублей,

- сообщили в Центральном районном суде. – В соответствии со статьей 73 Уголовного кодекса РФ назначенное Макашевой В.А. наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 2 года».

Приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован прокуратурой в ближайшее время.