В Новосибирске остановился рост арендных ставок на комнаты

По данным портала «МИР КВАРТИР», стоимость аренды комнат в РФ увеличилась за последние полгода на 5,2%, в Новосибирске рост за это же время составил 0,8% или в 6,5 раз меньше средневзвешенного показателя по стране.

Из-за роста ключевой ставки ЦБ многие потенциальные покупатели квартир, особенно на вторичном рынке отложили сделку и арендуют жилье. Стоимость аренды квартир за последние полгода в Новосибирске росла чуть быстрее, чем по РФ в целом. И доходность арендных квартир в столице Сибири за последние 1,5 года выросла на 25%, а в стране на 12,2%, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев.

«Низкий спрос на комнаты связан с тем, что на арендном рынке Новосибирска огромный выбор студий и 1 комнатный квартир небольшой площади. Только за последние 5 лет в городе было построено больше 20-ти тысяч студий. Кроме этого, около 5 тысяч студий были приобретены для перепродажи, но из-за льготной ипотеки инвесторы не могут реализовать квартиры без скидки 12-17% относительно цены застройщиков. Большая часть этих инвестиционных студий сейчас на арендном рынке», — уточнил эксперт.

С учетом повышенного функционала студий и увеличения доли апартаментов на первичном и арендном рынках города, стоимость аренды комнат в Новосибирске будет расти медленнее инфляции, заключил Николаев.

Напомним, самую дешёвую квартиру в Новосибирске нашли на Первомайке.