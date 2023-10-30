В Новосибирске пилота привлекли к административной ответственности

В Новосибирской области пилот частного самолета привлечен к административной ответственности за нарушение требований законодательства о безопасности полётов.

Новосибирской транспортной прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, в ходе которой было установлено, что в июле 2023 года житель Новосибирска осуществил частный полет на легкомоторном воздушном судне с посадочной площадки «Мочище» без предварительного направления в орган обслуживания воздушного движения соответствующего плана полёта. Об этом сообщает Telegram-канал «Западно-Сибирская транспортная прокуратура».

Мужчину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, что в Центральном районном суде Новосибирска рассмотрели административное дело активиста Сергея Волкова, который призывал помочь осуждённой за фейки о российской армии журналистке Марии Пономаренко.