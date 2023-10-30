В Новосибирске построят многофункциональный комплекс за 12 млрд рублей

26 октября в пресс-центре ТАСС прошла пресс-конференция, организованная Сбербанком и Freedom. На ней объявили о запуске кредитной линии для строительства многофункционального комплекса на Михайловской набережной. Общий финансовый объем этого проекта составит более 12 миллиардов рублей.

По словам управляющего Новосибирским отделением Сбербанка Николая Шилова, проект Freedom является рекордным инвестиционным предложением для Новосибирской области. Сначала проект профинансируют на сумму 2,5 миллиарда рублей, потом — на 9,5 миллиарда рублей. Срок кредита составит 10 лет. Шилов отметил, что начальные продажи превзошли ожидания, превысив модельные расчеты. Он описал проект как очень амбициозный.

Коммерческий директор Freedom Вячеслав Мельников рассказал о деталях проекта. Он уточнил, что продажи первой очереди начались в конце прошлого года. За восемь месяцев продали 95% доступной недвижимости. Вторую очередь проекта расширили со 160 тысяч квадратных метров до 188 тысяч квадратных метров. Первая очередь будет завершена к концу 2024 года, в то время как весь проект планируется завершить к концу 2026 года.

Состав комплекса будет включать пять зданий, с высотой башен от 13 до 25 этажей. Приблизительно треть всей площади будет в качестве апартаментов, остальное пространство будет использовано для коммерческой недвижимости, такой как банки, магазины и рестораны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске Соцфонд объявил о повышении выплат неработающим пенсионерам в 2024 году.