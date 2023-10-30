В Новосибирске Соцфонд объявил о повышении выплат неработающим пенсионерам в 2024 году

Центр управления регионом в Новосибирской области провел конференцию. На ней поучаствовал управляющий Отделением Социального фонда Российской Федерации по Новосибирской области Александр Терепа. В рамках мероприятия обсудили вопросы по выплатам пенсий, включая досрочные пенсии и различные доплаты к ним.

Отделение Социального фонда РФ по Новосибирской области в настоящее время обеспечивает выплату пенсий для около 800 тысяч пенсионеров. Поэтому вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсий, остаются в центре внимания.

Александр Терепа пояснил, что через Социальный фонд устанавливаются различные доплаты к пенсии для различных категорий граждан. Эти доплаты могут быть установлены для лиц старше 80 лет, летчиков, шахтеров, родителей, заботящихся о несовершеннолетних детях, а также для граждан с «северным» и сельским стажем, с низким доходом и других льготных категорий граждан.

В 2024 году социальная доплата к пенсии станет федеральной. Размер прожиточного минимума для получателей пенсии установлен на уровне 13 173 рубля. Пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже этой суммы, дойдут до уровня прожиточного минимума.

Большая часть пенсий и доплат устанавливается дистанционно через портал Госуслуг. Некоторые выплаты, включая доплаты лицам с инвалидностью и при достижении 80 лет, устанавливаются автоматически специалистами Фонда, без запросов от граждан.

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