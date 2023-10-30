В Новосибирске предложили поднять стоимость проезда в метро до 50 рублей

В Новосибирске планируется повышение тарифа на проезд в метро.

Как сообщает Департамент по тарифам Новосибирской области, каждый год в это время возникает обсуждение возможного увеличения цен в метрополитене. В прошлом году Новосибирский метрополитен просил установить тариф в размере 35 рублей, и в текущем году цифра не будет ниже этой суммы.

В настоящее время стоимость проезда в Новосибирском метро составляет 30 рублей — это самый низкий тариф среди всех городов России. В других городах, таких как Казань, Нижний Новгород, Самара и Екатеринбург, цена проезда составляет от 33 до 36 рублей. Недавно в Московском метро произошло повышение цен на проезд. Стоимость одной поездки уже второй раз за год выросла на 4 рубля. Эксперты предполагают, что другие города России последуют этому примеру.

Президент АНО «Дом с часами» Олег Викторович считает, что повышение цен в метро неизбежно. Стоимость проезда может достигнуть 35 рублей, и он также считает неправильным деление пользователей метро на постоянных и временных пассажиров, цитирует его «Экспертный клуб».

Руководитель Новосибирской школы журналистики Федор Григорьев полагает, что цена на проезд должна быть выше, учитывая необходимость более интенсивного использования отопления в этом регионе. Он предлагает установить цену на проезд в размере 50 рублей.

Адвокат и преподаватель Константин Зиновьев считает, что тарифы на проезд будут повышены к Новому году, затрагивая не только метро, но и другие виды транспорта. Он предполагает, что повышение составит около 34-35 рублей и надеется, что изменение будет проведено плавно.