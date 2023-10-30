сегодня
30 октября, 10:56
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 93.21 | eur 98.35
сегодня
30 октября, 10:56
пробки
3/10
погода
-5°C
курсы валют
usd 93.21 | eur 98.35
сегодня 10:24
общество

В Новосибирске телеканал, радио и интернет-портал ОТС отпраздновал юбилей

Фото: Заксобрание НСО

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области поздравили коллектив ОТС с 25-летием основания учреждения.

В Новосибирске в концертном зале имени А. М. Каца транслировалось видеообращение Первого заместителя Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Александра Жукова к сотрудникам ОТС. К поздравлению также подключились представители органов власти и официальные гости.

Руководитель Дирекции ОТС Сергей Эклер получил из рук заместителя председателя комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике Сергея Титкова Почетную грамоту Законодательного Собрания за высокие достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

Напомним, что Новикомбанк отметил своё 30-летие. В честь юбилея в этот день первые посетители получили цветы и ценные подарки. Встречали и награждали их ветераны и заслуженные работники опорного банка Госкорпорации Ростех.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Валерия Митрохина
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в