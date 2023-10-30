В омской квартире нашли тела двух пенсионерок — они были убиты

Двойное убийство произошло в Омске.

Две пенсионерки в Омске стали жертвами убийства. Тела обеих женщин были обнаружены в их доме. Предварительная версия говорит о том, что они были убиты.

Знакомая семьи пришла в гости к своим подругам и обнаружила, что дверь не была заперта. Решив зайти в дом, она обнаружила тела 66-летней Галины и ее матери, 87-летней Елизаветы Константиновны. У обеих женщин были видны колото-резаные раны.

Согласно словам свидетеля, семья была благополучной, они не злоупотребляли алкоголем, и никто из них не состоял на учете. В настоящее время проводится проверка и возбуждено уголовное дело по данному факту.

Напомним, звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет.