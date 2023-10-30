«Я сниму с тебя штаны и опозорю»: учительница накричала на школьницу в Новосибирске

Учительница одной из школ Новосибирска накричала на девочку из-за оскорблений.

По данным Telegram-канала «АСТ-54 Black», в одной из новосибирских школ 11 октября учительница повысила голос на ученицу из-за оскорблений.

Это было запечатлено на видео, которое прислали свидетели инцидента. На нём видно, как учительница сильно схватила ребёнка за руку и накричала перед всем классом.

«Рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз ты меня обзовешь, я сниму с тебя штаны и опозорю перед всем классом», — сказала учительница.

В связи с этим, комментарии под видео разделились: часть людей считают, что педагога могли довести, отчего и была вызвана такая реакция, а кто-то считает, что подобное поведение неприемлемо ни при каких обстоятельствах.

Напомним, что подросток из Кемерова рассказал о конфликте, который произошел на уроке между ним и учителем. Преподаватель выгнал его из кабинета, обвинив в том, что мальчик сидел в телефоне и мешал остальным ученикам.