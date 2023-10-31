Медвежата Белка и Стрелка подрались в Новосибирском зоопарке

В Новосибирске подрались белые медведицы Белка и Стрелка.

30 октября в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило белые медведицы Белка и Стрелка подрались на глазах матери. Их конфликт сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Белые мишки зарычали друг на друга и подрались из-за резинового мячика. Медведица Герда спокойно наблюдала за происходящим, пока ссора не обострилась. Позже она решила вмешаться и разнять своих детей. Перепалка между Белкой и Стрелкой закончилась без ранений. Медведицы спокойно ушли в свой домик.

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