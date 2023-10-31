На Московской улице в Новосибирске запретят парковку

В Новосибирске запретят парковку на улице Московской.

Как сообщает пресс-центр мэрии региона со ссылкой на городское управление автомобильных дорог, в Новосибирске изменится схема организации дорожного движения на улице Московской в Октябрьском районе.

После 20 ноября на улице Кирова вдоль дома №225 и детского сада №303 по адресу Московская, 167, будет ограничена парковка транспорта с 22:00 до 6:00. Это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и беспрепятственного проезда спецтехники.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что проезд для автомобилей перекроют на улице Ленина на период с 17 ноября по 1 февраля. Нельзя будет проехать по дорожному участку от площади Ленина до Советской.