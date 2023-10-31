Под Новосибирском оштрафовали поставщика медоборудования на 12,8 млн рублей

В Новосибирской области поставщика медицинского оборудования оштрафовали на 12,8 миллионов рублей.

В Новосибирской области оштрафовали поставщика медицинского оборудования на сумму 12,8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры .

Прокуратура Баганского районавозбудила дело в отношении ООО «Торговый дом СИНЕРГИЯ», которая должна была осуществить поставку медицинского оборудования в ГБУЗ Новосибирской области «Баганская ЦРБ». Между организацией и медучреждением был заключен государственный контракт, но поставщик нарушил установленные сроки.

По данным ведомства, было возбуждено дело об административном правонарушении в отношении организации-поставщика по статье «Неисполнение обязательства, предусмотренных контрактом». В результате рассмотрения дела, юридическое лицо было оштрафовано на сумму 12,8 млн рублей.



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