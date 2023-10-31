Работы по оздоровлению и очистке Оби проведут в Новосибирской области

В Новосибирской области планируют очистить реку Обь.
Мероприятия по оздоровлению и очистке реки Обь планируют провести в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ранее Минприроды Новосибирской области направило список мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса региона федеральным органам. Власти считают, что строительство очистных сооружений поможет улучшить состояние Оби. Сейчас устанавливают сроки и стоимость работ.
В рамках федерального проекта хотят провести расчистку пяти рек и одного озера, берегоукрепление и ремонт дамб.
В правительстве также добавили, что работы по расчистке реки Карасук выполнены на 70%.
Напомним, что ливневую канализацию построят для нового микрорайона Клюквенный в Новосибирске. За работы готовы заплатить почти 947,9 миллиона рублей.