Работы по оздоровлению и очистке Оби проведут в Новосибирской области

В Новосибирской области планируют очистить реку Обь.

Мероприятия по оздоровлению и очистке реки Обь планируют провести в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее Минприроды Новосибирской области направило список мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса региона федеральным органам. Власти считают, что строительство очистных сооружений поможет улучшить состояние Оби. Сейчас устанавливают сроки и стоимость работ.

В рамках федерального проекта хотят провести расчистку пяти рек и одного озера, берегоукрепление и ремонт дамб.

В правительстве также добавили, что работы по расчистке реки Карасук выполнены на 70%.

Напомним, что ливневую канализацию построят для нового микрорайона Клюквенный в Новосибирске. За работы готовы заплатить почти 947,9 миллиона рублей.