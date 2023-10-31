Путин провёл срочное совещание: Кремль принял жёсткие меры

Президент России провёл закрытое совещание.

Важное совещание Владимира Путина с высокопоставленными представителями силовых структур прошло в закрытом формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Согласно его словам, встреча была назначена после произошедших беспорядков на национальной почве в Дагестане.

Хотя официально не разглашается содержание обсуждений, состав участников позволяет предположить, что речь шла о принятии мер для противодействия внешнему вмешательству и манипуляциям, которые могут подорвать стабильность в стране.

«Вы видели состав участников. Это те самые люди, которые отвечают за эти вопросы», — уточнил Песков.

Он также отметил, что уже проводятся и будут проводиться следственные действия. После этого будет произведен анализ ситуации, чтобы определить, какие меры необходимо принять для минимизации или исключения подобных незаконных проявлений в будущем.

Напомним, ранее Владимир Путин назвал причины беспорядков в Махачкале.