В Новосибирске ожидается похолодание до -16 градусов в последние дни октября

В Новосибирске 30 и 31 октября будет похолодание и снегопад.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирске прогнозируют похолодание до -16 градусов и снегопад.

В ночь с 30 на 31 октября похолодает до -5 градусов. Днем температура будет от -3 до -1 градуса. Порывы ветра — до 14 метров в секунду.

Во вторник 31 октября в Новосибирске ожидается температура до -12 градусов, а днём от -4 до +1 градуса.

В среду 1 ноября температура опустится от -11 до -16 градусов. Днем — от -4 до +1.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что жителей Новосибирска ждут морозы и снег в праздничные выходные. в выходные дни с 4 по 6 ноября ожидается похолодание. 4 ноября в субботу в Новосибирске будет идти снег. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов.

Напомним, что в Новосибирск грядёт сильное похолодание в середине ноября. В ночное время температура воздуха опустится до –15 градусов, а днём будет около –8 градусов без осадков.