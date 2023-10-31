В Новосибирске выросло производство компьютеров и оптики на 72,1% в 2023 году

В Новосибирской области индекс промышленного производства составил 107,4%.

По данным Новосибирскстата за девять месяцев 2023 года, индекс промышленного производства составил 107,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно рост (+72,1%) был отмечен именно в производстве компьютеров и оптики. Эта отрасль оказала значительное влияние на общий рост промышленного производства в регионе. Об это пишет BFM-Новосибирск.

Эксперты объясняют такой значительный рост в этой сфере увеличением объемов гособоронзаказа. Поэтому ведомства и предприятия не предоставляют конкретную информацию о характере продукции, ее объемах и получателях. Большая часть данных является закрытой.

Производство компьютеров, электроники и оптических изделий относится к категории "обрабатывающие производства", которые стали драйвером роста для всей новосибирской промышленности. По словам Министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, рост объемов производства в этой отрасли превысил среднероссийский показатель на 3,4 процентных пункта и составил 110%. Выручка от продаж по обрабатывающим производствам за первое полугодие 2023 года составила 252,4 млрд рублей, что составляет 112,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль от продаж также выросла на 130,7% к шести месяцам 2022 года. Уровень рентабельности продукции составил 12,5%, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 1,6 процентных пункта. Рост промышленного производства отмечен в 16 из 23 видов обрабатывающих производств и сохранится до конца года.

Помимо этого, производство химических веществ и химических продуктов выросло на 26,6%, производство напитков – на 12%, а производство резиновых и пластмассовых изделий – на 8,9%. Однако показатели производства пищевых продуктов снизились на 0,6%. На графике, представленном Новосибирскстатом, видно, что производство мяса и субпродуктов, колбасы, рыбной и молочной продукции, а также хлебобулочных изделий стало меньше.

Что касается непродовольственных товаров массового потребления, в этом году в Новосибирске стали производить больше мебели и строительных материалов. Однако производство некоторых видов одежды, таких как спецодежда, брюки, бриджи и чулочно-носочные изделия, сократилось. В целом же эксперты отмечают увеличение объемов производства одежды и обуви из-за выпуска продукции для военных нужд. По данным Минпромторга России, в 2023 году объем выпуска по оборонным заказам в этой сфере вырастет вчетверо, и в процессе задействовано около 500 предприятий отрасли. Региональное Минпромторг подчеркивает, что это потребует расширения мощностей легкой промышленности и обеспечения необходимыми ресурсами на территории Новосибирской области.