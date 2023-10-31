В Новосибирской области порядок выплат пенсий изменится в ноябре

График выплат пенсий в Новосибирской области изменится в ноябре 2023 года.

В ноябре 2023 года изменится порядок выплат пенсий и других выплат. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

Жителям Новосибирской области перечислят выплаты досрочно — в среднем на три дня раньше. Например, 2 ноября пенсионеры из Новосибирска получат деньги за четвёртое и пятое число, а 3 ноября — за третье и шестое.

Пенсионеры из Бердска и Искитима получат выплаты 1 ноября за четвёртое число, 2 ноября — за пятое, а 3 ноября — за третье и шестое.

В отделениях почты Новосибирска пособия можно будет получить 2 ноября за четвёртое число, а 3 ноября — за третье и пятое число.

Ранее Сиб.фм публиковал список категорий граждан, которые могут рассчитывать на увеличение пенсии в ноябре 2023 года.