За госизмену арестовали хакера из Томска — его курировали с Украины

В Томске арестовали хакера, который атаковал российские сайты по приказу СБУ.

Как сообщает УФСБ РФ по Томской области, Кировский районный суд отправил в СИЗО мужчину, который был задержан за хакерские атаки информационных сервисов России по заданию украинских спецслужб.

«Обвиняемый осуществлял хакерские атаки подрывного характера на объекты российской информационной инфраструктуры», — прокомментировали в ведомстве.

Было также отмечено, что все противоправные действия подозреваемого угрожали безопасности страны.

Сейчас против хакера возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» по факту содействия спецслужбам другого государства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что хакер из Новосибрска с подельником похитили более 16 млн рублей у коммерческих организаций.