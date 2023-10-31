Женщина нашла замороженные вешенки в лесу Новосибирска

Несмотря на завершение сезона, люди до сих пор находят грибы в Новосибирской области.

В Новосибирске в лесу обнаружили замороженные вешенки. Об этом жительница города поделилась в группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2023» в «ВКонтакте».

Она рассказала, что, несмотря на снег и конец сезона, обнаружила большое количество грибов. Женщина отметила, что хоть грибы и были замерзшими, после разморозки из них удалось приготовить вкусное блюдо.

В комментариях под постом люди отметили, что несмотря на завершение сезона, они также находили грибы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске выпустили специальные электростанции для работы в поле.