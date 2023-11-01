В Новосибирске рассказали, куда будут набирать бойцов ЧВК «Вагнер»

С 1 ноября в Новосибирске возобновляется набор в ЧВК «Вагнер». Корреспондент Сиб.фм узнал, куда в дальнейшем будут отправлять участников СВО.

Накануне стало известно, что ЧВК «Вагнер» объединится с Росгвардией, и теперь новых бойцов будут набирать представители этого ведомства. С 1 ноября опытные «музыканты» стали получать приглашения на службу по контракту. Однако пока это только повод, чтобы задуматься. Пункты набора в Новосибирске ещё не открыты.

«Часть действующих бойцов подписала контракты с Минобороны, но это не большая часть. Другая часть подписала договоры с полком «Ахмат». Туда перешли некоторые командиры «Вагнера», и командиры «Вагнера» набирают бойцов, — рассказал Сиб.фм один из бойцов из числа «музыкантов».

– Командующий группировкой «Ахмат» Алаудинов пригласил бывших командиров «Вагнер» и дал им разрешение набирать того, кого они посчитают нужным».

Также источник Сиб.фм рассказал, что сейчас многие вернувшиеся бойцы ЧВК «Вагнер» заняты оформлением ветеранских удостоверений и реабилитацией.

«Не все ещё получили выплаты за награды: Ордена, медаль за отвагу и т.д. Хоть ранения у многих лёгкие, по касательной, но тоже надо восстановиться», — рассказал боец «Вагнера».

Источник Сиб.фм считает, что основной набор в ряды «Вагнера» придётся на начало зимы – тогда будет понятно, в какие подразделения направятся опытные бойцы.

Напомним, буквально сегодня утром Сиб.фм рассказывал, что на месте, где ранее располагался офис ЧВК «Вагнер», сегодня вербует контрактников СВП «Патриот» от Республики Якутия. Здесь военнослужащим предлагают в качестве единовременной выплаты на 200 тысяч больше.

Якутов опытные бойцы сравнивают с чеченским спецназом. Воспитанные на охоте и рыбалке они никогда не сдаются в плен.

«Это, как и отряд «Ахмат» у «Вагнера» был, – некоторая уверенность в надёжности. У них в генах заложена эта способность к выживанию. Они – бойцы по своей сути, рождённые с такими способностями, — рассказал Сиб.фм президент «Силового Единства Сибири» Валерий Фёдоров, который набирал контрактников для ЧВК «Вагнер». – Туда ведь идут те, кто хочет познать себя. Есть люди, которые потерялись, и хотят понять: а кто я на самом деле?»