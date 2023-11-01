В Новосибирской области жители обнаружили двух медвежат

Жители Новосибирской области заметили двух медвежат.

В Новосибирской области жители Убинского района заметили двух медвежат, которые гуляли по селу Новосёлово.

В ведомстве Министерства природы сообщили, что сейчас обсуждается план дальнейших действий.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что 30 октября в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило белые медведицы Белка и Стрелка подрались на глазах матери. Белые мишки зарычали друг на друга и подрались из-за резинового мячика. Медведица Герда спокойно наблюдала за происходящим.

Напомним, что медведь сутки скрывался от полиции на красноярском кладбище. Хищник был замечен на центральной аллее кладбища. По данным МВД, животное находилось на территории кладбища более суток, его местонахождение пока не удалось установить.