Взорвёт публику: в Новосибирске певец SHAMAN споёт о СВО

Российский певец даст два концерта в Новосибирске.

Певец SHAMAN выступит в Новосибирске. Концерты исполнителя пройдут на двух площадках 14 и 15 декабря.

Ранее Сиб.фм писал, что 4 ноября восьмиклассник из Новосибирска Артём Жиров выступит на концерте в честь Дня народного единства вместе с SHAMAN'ом. Он и ещё полторы тысячи человек исполнят песню «Я русский!» на сцене ВДНХ в Москве. Сегодня появилось видео репетиции концерта.

SHAMAN, известный своими хитами — авторские песни, такие как «Я русский», «Встанем», «Мой бой», «Ты моя», «Исповедь», «Моя Россия», «Мы», «Мёд» и другие, всегда занимают лидирующие позиции в чартах.

В марте SHAMAN представил свою новую программу «Я РУССКИЙ», которая собрала полные залы БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге и Crocus City Hall в Москве. В рамках большого тура музыканта запланировано более сотни выступлений в различных регионах России, включая города Новороссии.